Фигуристы Нарижный и Хавронина провели первую тренировку в группе Самохина

Новый танцевальный дуэт фигуристов Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный провел первую тренировку в группе Дениса Самохина. Об этом специалист сообщил ТАСС во вторник.

Ранее стало известно, что Нарижный, который тренировался в группе Ирины Жук и Александра Свинина, принял решение встать в пару с Хаврониной и перейти в группу Дениса Самохина.

"Они уже вышли на лед, начали работать, - сообщил Самохин. - Они еще не катались вместе. Ира болела, она до сих пор восстанавливается, но врачи уже разрешили тренировки. Понемногу втягивается, больших нагрузок не даем. Они только пробуют кататься друг с другом".

"Выглядят они хорошо - это два сильных спортсмена, техничных спортсмена, хорошо подходят друг другу. Надеюсь, хорошая пара получится".

В группе Самохина тренируются чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. По словам Самохина, группа позитивно восприняла новость о новичках.

"Группа была даже рада, что у нас появились новые спортсмены, - отметил Самохин. - Мы заранее это обсудили - восприняли новость на "ура", потому что одним всегда непросто, а в спарринге намного лучше будет. Так что все на позитиве".