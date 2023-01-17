Новицкий высказался о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль

«Мне сложно судить. Их желание, наверное, понятно. Они хотят принимать участие в крупнейших международных соревнованиях: в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при. Но в составе сборной России Смолкин и Дэвис на сегодняшний день, к сожалению, не могут себе это