Чемпионке Европы в женском одиночном катании Алене Косторной всегда нравилось парное катание, от которого у фигуристки захватывало дух. Об этом Косторная рассказала во вторник ТАСС.

В понедельник стало известно, что 19-летняя Косторная перешла тренироваться из одиночного в парное катание - от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Как пояснил Росляков ТАСС, вопрос дальнейшего сотрудничества со спортсменкой будет обсуждаться после ее возвращения с отдыха.

"Мне всегда нравилось парное катание - дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением, - рассказала Косторная. - В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда и переход в другой вид. Я не стала в этом отношении исключением".

В сентябре 2022 года фигуристке прооперировали бедро в одной из московских клиник. Хирургическое вмешательство стало необходимо в связи с рецидивом прошлых травм и разрывом суставной губы.

"После операции у меня было много времени на раздумья. Я решила попробовать себя в парном катании, сначала это было больше для шоу, а сейчас... Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше, пока не знаю, - отметила Косторная. - Пока я на отдыхе, а вот вернусь, и будем решать, что делать дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время".

"Да, [после операции] было много опасений, - призналась Косторная. - Гоша [Куница] и Сергей Сергеевич [Росляков] часто меня останавливали, но в целом боли практически нет. Если начинаю чувствовать дискомфорт, мы меняем упражнение или не делаем его. Естественно, каждый новый элемент - риск, но мы идем постепенно".

Должно быть и интересно, и с юмором

"Мы начали с изучения поддержек и несложных элементов - они практически сразу получались. Потом пошли на усложнение, - сообщила фигуристка. - Могу сказать, что сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. А самым сложным для меня оказались парные шаги - непросто нарабатывать параллельность".

"О большом спорте мы толком с Сергеем Сергеевичем [Росляковым] не говорили. У него много пар, которые в будущем могут быть суперзвездами, так что от моего присутствия на его тренировках ничего не меняется", - считает фигуристка.

В группе Рослякова Косторная и Куница работают с Бетиной Поповой. "Бетина классная, мы с ней общались, еще когда она каталась, - отметила собеседница ТАСС. - Она и подсказывает хорошо и понятно - объясняет прежде всего как спортсменка. К тому же она очень позитивная и всегда говорит, что на тренировках должно быть и интересно, и с долей юмора".

"У меня такая же позиция на этот счет - то, чем ты занимаешься, должно приносить радость. Я получаю кайф от жизни, движения вперед, преодоления себя, каждого нового элемента. Мной движет интерес, "а чего могу достичь, сколько преград смогу пройти?", и с этой мыслью я буду бороться до конца", - сказала Косторная.