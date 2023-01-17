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1 час назад

Фигуристка Косторная объяснила переход в парное катание

Мария Иванова

Чемпионка Европы Алена Косторная подтвердила, что перешла из одиночного в парное катание, от которого у нее «захватывало дух». Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Накануне появилась информация, что новым тренером фигуристки стал специалист по парному катанию Сергей Росляков.

До этого Косторную тренировала Елена Буянова, она рассказала, что завершила работу со спортсменкой, так как парное катание - не ее профиль. До работы с Буяновой Косторная была воспитанницей Этери Тутберидзе.

«Мне всегда нравилось парное катание - дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением. В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять», - так объяснила свое решение Косторная.

В 2022 году фигуристке прооперировали бедро - вмешательство потребовалось из-за старых травм и разрыва суставной губы.

Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание

Косторная подчеркнула, что после операции у нее было много времени на раздумья. Затем она попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей в формате ледового шоу.

«Сначала это было больше для шоу, а сейчас... Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше, пока не знаю. Пока я на отдыхе, а вот вернусь, и будем решать, что делать дальше», - сказала она.

Сейчас Косторная тренируется вместе с Куницей у Рослякова. Она подчеркнула, что освоила уже 75 процентов поддержек, а самым сложным для нее оказались парные шаги - «непросто нарабатывать параллельность».

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