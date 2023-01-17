«Когда повзрослела, стало интересно учить новые элементы - это помогало усердно работать. И конечно, обстановка на льду вдохновляет. Когда все кругом трудятся - хочется соответствовать. Сейчас помогает осознание того, что без этого тяжелого, порой изнурительного труда не будет хороших прокатов, а значит – шансы на успех уменьшаются.