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1 час назад

Камила Валиева: «Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек»

Sports.ru

Фигуристка Камила Валиева назвала самый распространенный миф о фигурном катании.

«Когда повзрослела, стало интересно учить новые элементы - это помогало усердно работать. И конечно, обстановка на льду вдохновляет. Когда все кругом трудятся - хочется соответствовать. Сейчас помогает осознание того, что без этого тяжелого, порой изнурительного труда не будет хороших прокатов, а значит – шансы на успех уменьшаются.

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Многие считают, что спортсмены суеверны. У меня никаких особых ритуалов перед выходом на лед нет. Просто нужно вовремя приехать на каток, хорошо размяться и растянуться, постараться сосредоточиться на своей программе и

Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек.

В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то – места, события, люди вокруг.

Самое сложное в спорте – уметь терпеть», – цитирует 16-летнюю Валиеву издание The Blueprint.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,
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