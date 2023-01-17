Выступающий за Азербайджан фигурист Литвинцев пропустит чемпионат Европы

"Владимир Литвинцев не примет участия в чемпионате Европы в Эспоо, - сообщил Нагиев. - Это связано с проблемой в получении визы. В Азербайджане нет посольства Финляндии, для ее получения нужно было лететь в Анкару. Литвинцев готовится к участию в чемпионате мира, куда он поедет".