Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
59 минут назад

Выступающий за Азербайджан фигурист Литвинцев пропустит чемпионат Европы

ТАСС

Владимир Литвинцев из Ухты, выступающий за сборную Азербайджана по фигурному катанию, не выступит на чемпионате Европы в финском Эспоо. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев.

Выступающий за Азербайджан фигурист Литвинцев пропустит чемпионат Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21-летний фигурист тренируется в Москве в группе Виктории Буцаевой.

"Владимир Литвинцев не примет участия в чемпионате Европы в Эспоо, - сообщил Нагиев. - Это связано с проблемой в получении визы. В Азербайджане нет посольства Финляндии, для ее получения нужно было лететь в Анкару. Литвинцев готовится к участию в чемпионате мира, куда он поедет".

Литвинцев дебютировал в команде Азербайджана в 2018 году на чемпионате Европы в Минске. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Пекине, где он занял 18-е место.

Европейское первенство состоится с 25 по 29 января. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 20 по 26 марта.

Фигурное катание,Фуад Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители