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31 минуту назад

Дуэт фигуристов из России и Украины распался

Елена Прошина

Танцевальный дуэт фигуристов — россиянки Екатерины Кузнецовой и украинца Александра Колосовского — распался. Они выступали за сборную Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации зимних видов спорта страны Фуад Нагиев.

Дуэт фигуристов из России и Украины распался
Фото: соцсетисоцсети

По его словам, Колосовский уехал тренироваться в США, а Кузнецова находится «пока в поиске партнера».

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Возраст россиянки 19 лет, украинца — 21 год. Они стали выступать в дуэте с июля 2020 года. Кузнецова и Колосовский представляли Азербайджан на прошлогодних чемпионатах Европы и мира, но не смогли пройти квалификацию. Лучшим результатом фигуристов является третье место на турнире в Латвии в 2021 году.

Фигурное катание,Фуад Нагиев,Екатерина Кузнецова,
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