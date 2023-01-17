Дуэт фигуристов из России и Украины распался

Танцевальный дуэт фигуристов — россиянки Екатерины Кузнецовой и украинца Александра Колосовского — распался. Они выступали за сборную Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации зимних видов спорта страны Фуад Нагиев .

По его словам, Колосовский уехал тренироваться в США, а Кузнецова находится «пока в поиске партнера».

Возраст россиянки 19 лет, украинца — 21 год. Они стали выступать в дуэте с июля 2020 года. Кузнецова и Колосовский представляли Азербайджан на прошлогодних чемпионатах Европы и мира, но не смогли пройти квалификацию. Лучшим результатом фигуристов является третье место на турнире в Латвии в 2021 году.