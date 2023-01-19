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51 минуту назад

Кубок Первого канала — 2023: где смотреть, будет ли жеребьевка, призовой фонд, когда объявят составы команд

Чемпионат.com

Разбираемся во всех переменах и пытаемся понять, что нас ждёт на КПК в этом сезоне.

Танцы вымерли, но денег стало больше. Как изменился Кубок Первого канала с 2021 года?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В эти выходные в Москве пройдёт уже третий Кубок Первого канала по фигурному катанию. Его придумали как замену чемпионату Европы — 2021, отменённому из-за коронавируса, а теперь это один из самых обсуждаемых турниров года.

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От сезона к сезону турнир меняется и улучшается – что участники, что правила, что призовой фонд – за один год он вырос почти в два раза! Да, здесь всё ещё две команды сражаются друг с другом, но некоторые кардинальные изменения за три турнира уже случились. И ещё могут случиться на этой неделе! Что это за изменения, разбираемся с «Чемпионатом».

Постепенное исчезновение танцев

Чем веселее становилась ситуация в российских танцах на льду, тем меньше представителей этого вида участвовало в Кубке Первого канала. В 2021 году танцевальных пар, кажется, было даже слишком много – по три в каждой команде. На разминке в ритм-танце и произвольном танце на катке пытались уместиться сразу шесть пар, и это даже приводило к столкновениям.

На следующий год в каждой команде оказалось по одной танцевальной паре. «Красную машину» усилили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, к «Времени первых» присоединились Александра Степанова и Иван Букин. Сильного разнозначного оппонента для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина не нашлось – Диана Дэвис и Глеб Смолкин на тот момент были в США и не могли приехать на турнир. Так что соревнования танцоров прошли в укороченном формате.

Отсутствие танцевальных пар в соревновательной программе – отличительная черта КПК-2023. Ситуация в российских танцах на льду патовая, если уж не совсем катастрофическая — дуэты продолжают разваливаться и группироваться прямо посреди сезона. Но две пары (а может, и больше) смогут выступить перед публикой с показательными номерами – хоть так об этом виде на турнире не забудут.

Расширение пула одиночников и отбор по спортивному принципу

В первых двух командных турнирах было фиксированное число одиночников и одиночниц – по три представителя мужского одиночного в каждой команде и по три представительницы женского одиночного. Из-за отсутствия танцев сейчас в команды пригласили больше одиночников – в каждой команде будет по четыре фигуристки и по четыре фигуриста.

В этот раз составы формировали исключительно по спортивному принципу: 1-4-е места на чемпионате России в спортивных парах, 1-8-е места – у одиночников (исключение – Алина Горбачёва, заменившая Ксению Синицыну).

Ранее бывало такое, что приглашали спортсменов с заслугами, которые не очень удачно выступили на чемпионате России. В 2021-м в состав попали Дмитрий Алиев, пропустивший до этого ЧР из-за коронавируса, и Елизавета Туктамышева, ставшая седьмой, а в 2022-м на КПК пригласили Макара Игнатова, занявшего 10-е место на предшествующем ЧР.

Прыжковый фестиваль КПК превратился в отдельный турнир

В первый день Кубка Первого канала обязательно проводился прыжковый фестиваль. В 2021-м это было противостояние женщин и мужчин, в 2022-м уже появились командный и личный зачёты, в соревнованиях смогли принять участие спортивные пары.

Но в 2023-м такого не будет: фестиваль прыжков перерос в полноценный коммерческий старт. В начале декабря 2022 года в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по прыжкам: целый день спортсмены соревновались и в командном зачёте, и в личном (в формате плей-офф).

Кубок Первого канала же становится исключительно соревнованием команд, на котором фигуристы показывают полноценные программы.

Призовой фонд только растёт

На дебютном Кубке Первого канала в «Мегаспорте» общий призовой фонд составил 10 миллионов рублей, что звучит внушительно для первого коммерческого старта. Уже через год призовой фонд увеличился едва ли не вдвое – 10 миллионов рублей досталось победителям, а 7,5 миллиона – проигравшей команде.

Призовой фонд нынешнего КПК организаторы пока не сообщали, но можно предполагать, что он не будет уступать предыдущему турниру.

Жеребьёвка – то она есть, то её нет

В 2021 году в первый день соревнований прошла жеребьёвка участников, причём проходила она едва ли не по дворовому типу. После звонка Константину Эрнсту капитаны определили, кто будет тянуть участников первой – и Евгения Медведева с Алиной Загитовой по очереди приглашали к себе спортсменов. Вряд ли состав формировался заранее, поскольку многих спортсменов фигуристки выбирали и по личным симпатиям: например, в команду к Медведевой попали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с которыми она находится в дружеских отношениях.

В 2022-м зрители не смогли увидеть, как именно распределяли участников, но составы постарались максимально уравнять по силам, чтобы борьба вышла интересной и было непросто предугадать победителя. Что будет в 2023-м, пока неизвестно.

Формат подсчёта оценок: какой вариант выберут в 2023-м?

В 2021 году никакой дополнительной системы не было: в командные копилки напрямую начислялись баллы от прокатов. Танцоры и парники не могли обеспечить серьёзный разрыв между командами, а вот одиночники и одиночницы, особенно владеющие сложными прыжками и сильной второй оценкой… Тогда победу одержала «Красная машина».

В 2022-м для определения победителя ввели систему олимпийского командника: за первое место в короткой/произвольной программе фигурист получает 10 очков, за второе – 9 и так далее. В этот раз снова сильнее оказалась «Красная машина». Причём, если бы на втором КПК считали бы баллы, как в первый раз, выиграли бы фигуристы из «Времени первых»: по судейским оценкам команда Кондратюка опередила команду Щербаковой. Но здесь уже были новые правила – главную роль играли занятые места.

Скорее всего, на третьем турнире сохранится прошлогодняя система подсчёта очков – она наиболее близка к международным командным турнирам и позволяет сохранять интригу едва ли не до последнего проката.

Участники Кубка Первого канала – 2023

Женское одиночное катание: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачёва. Мужское одиночное катание: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалев, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. Вне конкурса выступят танцевальные пары Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Расписание Кубка Первого канала – 2023

Суббота, 21 января – короткие программы, старт в 17:00.

Воскресенье, 22 января – произвольные программы, старт в 16:30.

Где смотреть?

На Первом канале трансляция будет вестись с задержкой: в субботу в ТВ-эфире показ стартует в 18:20 по московскому времени, в воскресенье – в 17:00. Также будет вестись онлайн-трансляция на сайте Первого канала.

Оба соревновательных дня можно будет посмотреть в прямом эфире в сервисе Okko — как короткие, так и произвольные программы.

Фигурное катание,Глеб Лутфуллин,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Андрей Мозалев,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Глеб Смолкин,Макар Игнатов,Петр Гуменник,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Кирилл Алешин,Анастасия Скопцова,Виктория Синицина,Егор Базин,Дмитрий Алиев,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Иван Букин,Александра Степанова,Евгения Медведева,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Артем Ковалев,Константин Эрнст,Владимир Морозов,Первый канал,
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