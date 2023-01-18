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1 час назад

Актер Батурин рассказал, что Навка «подняла всех на уши» для спасения Костомарова

Вечерняя Москва

Российский актер Юрий Батурин заявил, что у фигуриста Романа Костомарова наблюдается ухудшение состояния.

Актер Батурин: Навка «подняла всех на уши» для спасения Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер также сообщил, что в настоящее время за жизнь спортсмена борются лучшие врачи.

— Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай, Бог, ему здоровья. Знаком с ним лично, живем в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается, — рассказал Батурин.

Он также добавил, что бывшая партнерша Костомарова олимпийская чемпионка Татьяна Навка «подняла всех на уши» и посодействовала тому, чтобы за фигуристом следили лучшие специалисты, передает StarHit.

До этого олимпийская чемпионка Татьяна Навка, выступавшая в танцах на льду в паре с фигуристом Романом Костомаровым, призвала всех молиться за здоровье своего бывшего партнера.

Недавно мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что сообщений об отрицательной динамике в состоянии Костомарова не поступало. По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений.

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