Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Юниорский ЧМ по фигурному катанию 2026 года может пройти в Таллине

Чемпионат.com

16 января международный союз конькобежцев (ISU) принял предварительное решение провести юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года в Таллине. Соревнования пройдут со 2 по 8 марта.

Юниорский ЧМ по фигурному катанию 2026 года может пройти в Таллине
Фото: РИА Новости РИА Новости

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию — 2025 планируется провести с 4 по 9 февраля в Сеуле (Южная Корея). Чемпионат мира по синхронному катанию на коньках — 2026 должен пройти с 10 по 11 апреля в Зальцбурге (Австрия).

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 пройдёт в Японии с 20 по 26 марта. В 2022 году чемпионат мира по фигурному катанию проходил во Франции с 23 по 26 марта. Япония выиграла две золотые медали и две серебряные, американцы взяли одно золото, одно серебро и три бронзы. Французы выиграли одну золотую медаль.

Фигурное катание,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители