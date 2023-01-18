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29 минут назад

Российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/2024 отменили

Lenta.ruиещё 14

Этап Гран-при по фигурному катанию в России в сезоне-2023/2024 отменен. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Российский этап Гран-при по фигурному катанию отменили
Фото: ТАССТАСС

Решение было принято советом ISU. Отмечается, что международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления.

В апреле ISU отменил еще один российский этап серии Гран-при, который должен был состояться осенью 2022-го. Из-за санкций отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира-2022, а также чемпионат Европы-2023.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Фигурное катание,СБОРНАЯ РОССИИ,
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