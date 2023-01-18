Российский этап Гран-при по фигурному катанию отменили

Этап Гран-при по фигурному катанию в России в сезоне-2023/2024 отменен. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Фото: ТАСС ТАСС

Решение было принято советом ISU. Отмечается, что международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления.

В апреле ISU отменил еще один российский этап серии Гран-при, который должен был состояться осенью 2022-го. Из-за санкций отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира-2022, а также чемпионат Европы-2023.