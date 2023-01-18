Российский этап Гран-при по фигурному катанию отменили

Этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 в России проводиться не будут. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Решение было принято советом ISU на заседании 16 января.
«Международные соревнования в России и Белоруссии не должны проводиться до дальнейшего уведомления», - отмечается в документе, опубликованном ISU.
1 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет действует до особого уведомления.
В июне ISU не стал публиковать фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов игр в Пекине по случаю Международного олимпийского дня. Одиночное женское катание было проиллюстрировано не фотографией занявшей первое место Анны Щербаковой, а снимком японки Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призером соревнований.