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1 час назад

ISU отменил этап Гран-при по фигурному катанию в России

Алиса Селезнёва

Этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 в России проводиться не будут. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Российский этап Гран-при по фигурному катанию отменили
Фото: ТАССТАСС

Решение было принято советом ISU на заседании 16 января.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не должны проводиться до дальнейшего уведомления», - отмечается в документе, опубликованном ISU.

1 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет действует до особого уведомления.

В июне ISU не стал публиковать фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов игр в Пекине по случаю Международного олимпийского дня. Одиночное женское катание было проиллюстрировано не фотографией занявшей первое место Анны Щербаковой, а снимком японки Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призером соревнований.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Анна Щербакова,
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