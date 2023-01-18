Российский этап Гран-при по фигурному катанию отменили

Этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 в России проводиться не будут. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Решение было принято советом ISU на заседании 16 января.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не должны проводиться до дальнейшего уведомления», - отмечается в документе, опубликованном ISU.

1 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет действует до особого уведомления.