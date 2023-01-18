В Израиле отреагировали на слухи о переходе фигуристов Дэвис и Смолкина

Федерации фигурного катания Израиля неизвестно о желании российского танцевального дуэта Диана Дэвис - Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство, сообщения об этом вызывают улыбку. Об этом ТАСС сообщил в среду глава федерации Борис Хаит.
В ночь на понедельник американский журналист Дэйв Ливз сообщил, что Дэвис и Смолкин близки к тому, чтобы выступать за сборную Израиля. Ранее этот же журналист сообщал, что дуэт планирует представлять на соревнованиях США.
"У меня нет такой информации, - сказал Хаит. - Если честно, то я смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался".
"Хотела бы федерация видеть у себя такую пару? Федерации Израиля очень бы хотелось выиграть в лотерею миллион долларов, чтобы нам жилось легче и у нас были средства для отправки детей на соревнования. Говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы", - добавил он.
Также глава израильской федерации отметил, что не считает Ливза журналистом.
"Он не журналист, он - блогер", - заметил он.
В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. На их счету серебряная медаль чемпионата России сезона-2021/22. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.