В Израиле отреагировали на слухи о переходе фигуристов Дэвис и Смолкина

"Хотела бы федерация видеть у себя такую пару? Федерации Израиля очень бы хотелось выиграть в лотерею миллион долларов, чтобы нам жилось легче и у нас были средства для отправки детей на соревнования. Говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы", - добавил он.