"Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана [Домнина], - сказал собеседник агентства. - Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно".