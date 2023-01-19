Врачи планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) госпитализированного из-за пневмонии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом в четверг ТАСС рассказал источник.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию.
Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО.
"Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана [Домнина], - сказал собеседник агентства. - Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно".
Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.