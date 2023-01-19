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26 минут назад

СМИ: фигуристы Дэвис и Смолкин рассматривали переход в сборную Грузии

Елена Прошина

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривали вариант перехода в сборную Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: фигуристы Дэвис и Смолкин рассматривали переход в сборную Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, близкого к ситуации, переговоры о возможном переходе спортсменов в грузинскую сборную велись осенью. Однако к положительному решению они не привели.

Ранее сообщалось, что фигуристы ведут переговоры о переходе в сборную Израиля. При этом планы дуэта могут резко измениться в случае допуска российских спортсменов на международную арену.

В 2022 году ходили разговоры о том, что Дэвис и Смолкин намерены выступать за США. Однако пара получила отказ от американской стороны по политическим причинам.

Напомним, Дэвис и Смолкин являются серебряными призерами чемпионата России 2022 года. На Олимпиаде 2022 в Пекине они заняли 14 место. В текущем сезоне пара пропустила все этапы российских Гран-при и чемпионат России. Они продолжают тренироваться в США.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,
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