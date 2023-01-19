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40 минут назад

Хореограф Смекалов: «Три основных принципа Мишина – результат спортсмена превыше всего, комфортные условия, отцовская забота»

Sports.ru

Хореограф Юрий Смекалов поделился впечатлениями от работы в команде тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

Хореограф назвал три основных принципа Мишина, тренера Плющенко и Туктамышевой
Фото: Sports.ruSports.ru

— Была какая-то история с Мишиным, в которой он проявил себя необычно или может быть даже неожиданно?

— Ставлю я программу для Плющенко. Прорабатываю каждый элемент, все оттачиваем, все выверяем. Делаем концепцию: развитие, раскрытие образа, кульминация, финал. Полная драматургия прописана! Приходим на лед, вторая-третья тренировка. Вся программа попадает под музыку, все четко, хореография «пристроена» к конькам. Мишин смотрит и говорит: «Эти движения убираем. Эту растанцовку в конец, а эти «руки» просто выкидываем».

Я стою и слушаю и ничего не понимаю. Мы столько бились над этим, разрабатывали, Женя неоднократно прогонял, оттачивали мелочи. Говорю ему чуть ли не в слезах: «Алексей Николаевич, как вы так можете? Мы работаем в другом ключе, наша задача — вывести фигуриста на новый уровень, чтобы это был спектакль на льду, чтобы мы разорвали всех!»

Он спокойно в ответ: «Юра, есть простая формула. Алексей Николаевич Мишин, другие тренеры, массажист, повар, мама Жени, композитор, хореограф — все работают только для того, чтобы этот парень по имени Евгений Плющенко или любой другой фигурист получил золотую медаль. Какая в жопу драматургия?»

Тогда я понял суть гениальности тренера. Я смотрю программу, но не вижу всей картины. Вижу свою узкую часть, а тренер видит все вместе. После этого я стал по-другому относится к этому процессу. Он многому научил меня.

— Назовите тогда три основных принципа Мишина.

— Результат спортсмена превыше всего. Максимально комфортные условия для возможности взобраться на самый верх. Отцовская забота, – сказал Смекалов.

Фигурное катание,Юрий Смекалов,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,
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