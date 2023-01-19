Хореограф Туктамышевой объяснил, почему Елизавета продолжает успешно выступать

«Она любит дело, которым занимается. Фигурное катание беспощадно к возрасту, но Лиза очень танцевальная, очень обаятельная, она этим и подкупает. Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность. Плюс у нее есть интересные номера. Она любимица публики», – приводит слова Смекалова «Спорт-Экспресс».

Постановщик добавил, что даже на тех соревнованиях, где Елизавета не попадает на пьедестал, ей можно вручать приз зрительских симпатий.

Туктамышевой – 26 лет. Свой первый взрослый международный турнир она провела в свои 15 лет. Это был этап Гран-при в Канаде, на котором Елизавета завоевала золотую медаль. После этого на взрослом уровне фигуристка становилась чемпионкой мира (2015) и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2015) и нескольких Челленджеров, а также обладательницей золотой медали командного чемпионата мира (2021).