Хореограф Туктамышевой объяснил, почему Елизавета продолжает успешно выступать

Юрий Смекалов, солист Мариинского театра и постановщик программ для подопечных Алексея Мишина, раскрыл секрет спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой.
«Она любит дело, которым занимается. Фигурное катание беспощадно к возрасту, но Лиза очень танцевальная, очень обаятельная, она этим и подкупает. Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность. Плюс у нее есть интересные номера. Она любимица публики», – приводит слова Смекалова «Спорт-Экспресс».
Постановщик добавил, что даже на тех соревнованиях, где Елизавета не попадает на пьедестал, ей можно вручать приз зрительских симпатий.
Туктамышевой – 26 лет. Свой первый взрослый международный турнир она провела в свои 15 лет. Это был этап Гран-при в Канаде, на котором Елизавета завоевала золотую медаль. После этого на взрослом уровне фигуристка становилась чемпионкой мира (2015) и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2015) и нескольких Челленджеров, а также обладательницей золотой медали командного чемпионата мира (2021).
На чемпионате России Туктамышева собрала все три медали: золото (2013), серебро (2015) и бронзу (2023). На минувшем турнире в конце 2022 года Елизавета проиграла только Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.