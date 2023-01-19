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36 минут назад

Фигурист из России Коровин намерен отобраться на чемпионат мира в составе сборной Филиппин

ТАСС

Победитель Универсиады-2019 в парном катании в составе сборной России Александр Коровин, выступающий за Филиппины вместе с Изабеллой Гамес, намерен квалифицироваться на мартовский чемпионат мира в Японии. Об этом ТАСС сообщил в четверг главный тренер сборной Филиппин по фигурному катанию Абрахам Домдом.

Фигурист из России намерен отобраться на чемпионат мира в составе сборной Филиппин
Фото: ТАССТАСС

"Гамес и Коровин выступят на чемпионате четырех континентов, где попробуют отобраться на чемпионат мира", - сказал Домдом.

Самых больших достижений в своей карьере 28-летний Коровин добился, выступая вместе с Алисой Ефимовой за команду России. В их активе также серебро этапа Гран-при 2018 года Skate America, победы на этапах турниров серии "Челленджер" в Германии и Хорватии. Пара рассталась после чемпионата России 2020 года, где стала девятой.

С 2021 года Коровин принял решение выступать за Филиппины вместе с родившейся в США 23-летней Гамес. Тренером этой пары является Марина Зуева. В октябре на Finlandia Trophy - 2022 Гамес и Коровин заняли девятое место, в ноябре на Кубке Варшавы они показали 11-й результат.

Чемпионат четырех континентов пройдет в Колорадо-Спрингс (США) с 7 по 13 февраля, чемпионат мира - в японской Саитаме с 20 по 26 марта.

Фигурное катание,Алиса Ефимова,Александр Коровин,Марина Зуева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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