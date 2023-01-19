Отец фигуриста Смолкина отреагировал на сообщения о переходе сына и Дэвис в сборную Грузии

Отец российского фигуриста Глеба Смолкина, актер Борис Смолкин отреагировал на сообщения о том, что его сын с партнершей Дианой Дэвис вели переговоры о выступлениях за сборную Грузии.
«Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны. Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы», — передает слова Смолкина «Матч ТВ».
Ранее РИА Новости сообщило, что Дэвис и Смолкин осенью 2022 года провели неудачные переговоры с Федерацией фигурного катания Грузии.
Также сообщалось, что фигуристы могут начать выступления за сборную Израиля. В 2022 году СМИ писали, что Дэвис и Смолкин хотели выступать за США, но получили отказ от американцев по политическим причинам.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с украинскими флагами, которые сидели на местах рядом с кортом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).