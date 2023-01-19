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Мать Костомарова прокомментировала возможное отключение сына от ЭКМО

Никита Бородкин

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина, рассказала телеканалу 360 о состоянии сына и прокомментировала сообщения об отключении от ЭКМО. Семья спортсмена надеется на лучшее.

Мать Костомарова прокомментировала возможное отключение сына от ЭКМО
Фото: РамблерРамблер

По ее словам, она пока не навещала сына, а о его здоровье узнает от невестки Оксаны Домниной и из прессы.

«Какое у нас может быть настроение? Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее», — сказала Валентина Костомарова.

Комментируя появившуюся информацию о том, что врачи хотят отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), она заметила, что врачам лучше знать, что делать.

«Слава богу, врачи лучше знают, мы все ходим под Богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю, еще не созванивались. Спасибо всем большое, мы все переживаем», — добавила мать фигуриста.

Ранее отец фигуриста Сергей Костомаров сообщил, что сын по-прежнему находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Кроме того, он опроверг сведения, что перед госпитализацией Роман лечился нырянием в прорубь.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Роман Костомаров,Телеканал "360° Подмосковье",
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