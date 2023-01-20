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2 часа назад

Тарасова о смерти первого партнера Тихомирова: «Мы всегда были в хороших отношениях»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что находилась в хороших отношениях с первым партнером в парном катании Александром Тихомировым.

Тарасова прокомментировала смерть первого партнера Тихомирова
Фото: ТАССТАСС

Тихомиров скончался в четверг на 77 м году жизни. Тихомиров был первым партнером Тарасовой, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в парном катании в 1963 году.

— Мы катались вместе с Сашей c 15 до 17 лет. Выигрывали соревнования, были вторые, были первые. Я очень выросла, мы стали вровень и мне пришлось менять партнера. Мы всегда были в хороших отношениях, когда виделись, хоть и виделись редко. Мы были одногодками, он был красивым молодым человеком. Он был хорошим человеком, соболезнования его семье, — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

Фигурное катание,Александр Тихомиров,Татьяна Тарасова,
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