Тарасова прокомментировала смерть первого партнера Тихомирова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что находилась в хороших отношениях с первым партнером в парном катании Александром Тихомировым.
Тихомиров скончался в четверг на 77 м году жизни. Тихомиров был первым партнером Тарасовой, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в парном катании в 1963 году.
— Мы катались вместе с Сашей c 15 до 17 лет. Выигрывали соревнования, были вторые, были первые. Я очень выросла, мы стали вровень и мне пришлось менять партнера. Мы всегда были в хороших отношениях, когда виделись, хоть и виделись редко. Мы были одногодками, он был красивым молодым человеком. Он был хорошим человеком, соболезнования его семье, — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».