Щербакова вошла в шорт-лист претендентов на премию ISU Skating Awards

Российская фигуристка Анна Щербакова вошла в шорт-лист премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards. Об этом сообщает сайт организации.

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18-летняя россиянка будет бороться за награду в категории Most Valuable Skater ("Самый ценный фигурист").

Также на эту премию претендуют американец Натан Чен, а также французская пара Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис. Торжественная церемония награждения фигуристов состоится 5 февраля 2023 года.

На Олимпийских играх - 2022 в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Также фигуристка трижды выигрывала чемпионат России. Этот сезон спортсменка пропускает из-за восстановления после операции на колене: она не приняла участия ни в этапах Гран-при, ни в чемпионате России. Щербакова дебютировала в роли ведущей шоу "Ледниковый период", составив компанию олимпийским чемпионам Алексею Ягудину и Алине Загитовой.