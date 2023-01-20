Тарасова отреагировала на смерть своего перового партнера Тихомирова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смерть своего первого партнера по парному катанию Александра Тихомирова, который скончался 19 января. Как сообщает «РБК Спорт», она отметила, что всегда была с ним в хороших отношениях.
«Мы катались вместе с Сашей c 15 до 17 лет. Выигрывали соревнования, были вторые, были первые. Я очень выросла, мы стали вровень и мне пришлось менять партнера. Мы всегда были в хороших отношениях, когда виделись, хоть и виделись редко», — заявила Тарасова.
Тренер вспомнила, что Тихомиров плохо учился в школе. Из-за этого ей приходилось уговаривать его школьных учителей, чтобы пару отпускали на соревнования — в советские времена с двойками на турниры не допускали.
«Мне всегда почему-то шли на встречу. В итоге, в институте он начал учиться и закончил свою жизнь, будучи профессором, защитил кандидатскую, докторскую, он учился и работал в спортивной области», — добавила Тарасова.
Напомним, что советский фигурист, доктор педагогических наук Александр Тихомиров скончался 18 января в возрасте 76 лет. Тихомиров выступал вместе с Тарасовой — пара выиграла серебро юниорского чемпионата СССР. После ухода из спорта из-за травмы Тарасова стала тренировать Тихомирова с его новой партнершей Людмилой Суслиной.