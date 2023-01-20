Тарасова отреагировала на смерть своего перового партнера Тихомирова

«Мы катались вместе с Сашей c 15 до 17 лет. Выигрывали соревнования, были вторые, были первые. Я очень выросла, мы стали вровень и мне пришлось менять партнера. Мы всегда были в хороших отношениях, когда виделись, хоть и виделись редко», — заявила Тарасова.