Стало известно, почему Валиева не выступит на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании 16-летняя Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщает фан-аккаунт фигуристки.