Стало известно, почему Валиева не выступит на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании 16-летняя Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщает фан-аккаунт фигуристки.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Валиева не выступит на турнире из-за недавно перенесённой болезни. Она стала капитаном одной из команды.
Состав команды Валиевой:
- Елизавета Туктамышева
- Софья Муравьёва
- Анастасия Зинина
- Софья Самоделкина
- Евгений Семененко
- Дмитрий Алиев
- Андрей Мозалёв
- Макар Игнатов
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
- Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
- Софья Акатьева
- Аделия Петросян
- Вероника Яметова
- Алина Горбачёва
- Пётр Гуменник
- Александр Самарин
- Артём Ковалёв
- Глеб Лутфуллин
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов