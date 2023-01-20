Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
51 минуту назад

Состоялась жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию

Газета.Ruиещё 5

Состоялась жеребьевка составов команд-участниц Кубка Первого канала по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Состоялась жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА Арене» 21-22 января. Призовой фонд Кубка Первого канала составляет 20 млн рублей.

В команду Камилы Валиевой под названием «Нас не догонят!» вошли одиночники Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов, а также пары Александра БойковаДмитрий Козловский и Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

Команда Алины Загитовой «Красная машина» будет представлена Софьей Акатьевой, Аделией Петросян, Вероникой Яметовой, Алиной Горбачевой, Петром Гуменником, Александром Самариным, Артемом Ковалевым и Глубом Лутфуллиным и парами Анастасия МишинаАлександр Галлямов и Евгения ТарасоваВладимир Морозов.

Кубок Первого канала проводится, начиная с сезона-2020/21. Баллы, набранные всеми членами команд за короткие и произвольные программы, суммируются. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Андрей Мозалев,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Макар Игнатов,Евгений Семененко,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Артем Ковалев,Александр Бойков,Владимир Морозов,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители