Состоялась жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию

Состоялась жеребьевка составов команд-участниц Кубка Первого канала по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА Арене» 21-22 января. Призовой фонд Кубка Первого канала составляет 20 млн рублей.
В команду Камилы Валиевой под названием «Нас не догонят!» вошли одиночники Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов, а также пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.
Команда Алины Загитовой «Красная машина» будет представлена Софьей Акатьевой, Аделией Петросян, Вероникой Яметовой, Алиной Горбачевой, Петром Гуменником, Александром Самариным, Артемом Ковалевым и Глубом Лутфуллиным и парами Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Кубок Первого канала проводится, начиная с сезона-2020/21. Баллы, набранные всеми членами команд за короткие и произвольные программы, суммируются. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.