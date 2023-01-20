Состоялась жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию

Состоялась жеребьевка составов команд-участниц Кубка Первого канала по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА Арене» 21-22 января. Призовой фонд Кубка Первого канала составляет 20 млн рублей.

Кубок Первого канала проводится, начиная с сезона-2020/21. Баллы, набранные всеми членами команд за короткие и произвольные программы, суммируются. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.