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51 минуту назад

У Романа Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие проблемы со здоровьем

ТАССиещё 4

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем, несмотря на положительные тенденции в его состоянии. Об этом ТАСС в пятницу рассказал источник.

У Костомарова сохраняется сепсис в легких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО.

"Положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно. У Романа сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы. Все надеются, что организм продолжит бороться", - сказал собеседник агентства.

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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