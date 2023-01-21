Жулин о деле Валиевой: Если ее лишат медалей, это будет трагедия

«Во-первых, мне кажется, Камила очень умная девочка. Во-вторых, мне кажется, что она очень хороший человек. В-третьих, мне кажется, что у нее хороший тренерский штаб, они ей прекрасно помогут – они уже помогали и будут помогать. Думаю, такие люди, как Камила Валиева, не пропадут. Просто будет безумно обидно, если ее лишат (медали) и ей запретят тренироваться. Это трагедия», - приводит слова Жулина «Первый» канал.