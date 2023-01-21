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1 час назад

Жулин о деле Валиевой: Если ее лишат медалей, это будет трагедия

Спорт день за днем

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о допинговом скандале Камилы Валиевой.

Жулин о деле Валиевой: Если ее лишат медалей, это будет трагедия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, мне кажется, Камила очень умная девочка. Во-вторых, мне кажется, что она очень хороший человек. В-третьих, мне кажется, что у нее хороший тренерский штаб, они ей прекрасно помогут – они уже помогали и будут помогать. Думаю, такие люди, как Камила Валиева, не пропадут. Просто будет безумно обидно, если ее лишат (медали) и ей запретят тренироваться. Это трагедия», - приводит слова Жулина «Первый» канал.

13 января РУСАДА аннулировало результаты Валиевой за 25 декабря 2021 года. Теперь чемпионкой России-2022 стала Александра Трусова.

Помимо этого, РУСАДА уведомило WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

В феврале прошлого года в пробе Валиевой нашли запрещенный препарат. Российским спортсменам до сих пор не выдали золотые медали за командный турнир Олимпийских игр.

На чемпионате России 2023 года Валиева заняла второе место, уступив золото Софье Акатьевой.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Камила Валиева,Александра Трусова,Александр Жулин,Всемирное антидопинговое агентство,
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