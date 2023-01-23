Подруга Костомарова назвала причину тяжелой болезни фигуриста

«Я не согласна с предположениями, которые многие выдвигают, что пневмония у него случилась оттого, что он катался на открытом катке. Это очень похоже на какую-то вирусную пневмонию, которую просто усугубило, что он катался на открытом катке.



Он же думает: «Я молодой, здоровый, я спортсмен, ну чуть-чуть подкашливаю». Пневмония страшна тем, что перестаешь кашлять, а чуть-чуть подкашливаешь. Я так понимаю, что там даже родители не общаются с врачами и (врачи) всего Оксане (Домниной, жене спортсмена — «Газета.Ru») не говорят», — заявила Аниканова в интервью НТВ.