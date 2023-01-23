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48 минут назад

Подруга олимпийского чемпиона Костомарова назвала причину тяжелой болезни фигуриста

Газета.Ruиещё 3

Российская артистка Мария Аниканова высказалась о причинах болезни своего друга, олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

Подруга Костомарова назвала причину тяжелой болезни фигуриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аниканова и Костомаров вместе снимались в спортивном сериале «Жаркий лед» в 2008 году.

«Я не согласна с предположениями, которые многие выдвигают, что пневмония у него случилась оттого, что он катался на открытом катке. Это очень похоже на какую-то вирусную пневмонию, которую просто усугубило, что он катался на открытом катке.

Он же думает: «Я молодой, здоровый, я спортсмен, ну чуть-чуть подкашливаю». Пневмония страшна тем, что перестаешь кашлять, а чуть-чуть подкашливаешь. Я так понимаю, что там даже родители не общаются с врачами и (врачи) всего Оксане (Домниной, жене спортсмена — «Газета.Ru») не говорят», — заявила Аниканова в интервью НТВ.

Ранее сообщалось, что врачи собираются отключить Костомарова от аппарата ЭКМО. О госпитализации фигуриста стало известно во вторник, 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание,Мария Аниканова,Роман Костомаров,
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