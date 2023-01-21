Фигуристку Зинину отправили в больницу после падения на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анастасия Зинина будет доставлена в больницу после жесткого падения по ходу исполнения короткой программы на Кубке Первого канала. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина, ее слова передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Напомним, что спортсменка не справилась с приземлением после каскада, после чего покинула лед лишь с помощью тренеров и медицинской бригады.

Таким образом, результат команды Камилы Валиевой "Нас не догонят" после первого соревновательного дня недосчитается оценок за выступление Зининой. На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Анастасия Зинина заняла шестое место, набрав по итогам короткой и произвольной программы 217,39 балла.