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1 час назад

Фигуристку Зинину отправили в больницу после падения на Кубке Первого канала

Газета.Ruиещё 9

Российская фигуристка Анастасия Зинина будет доставлена в больницу после жесткого падения по ходу исполнения короткой программы на Кубке Первого канала. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина, ее слова передает корреспондент "Газеты.Ru".

Фигуристку Зинину отправили в больницу после падения на Кубке Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что спортсменка не справилась с приземлением после каскада, после чего покинула лед лишь с помощью тренеров и медицинской бригады.

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Таким образом, результат команды Камилы Валиевой "Нас не догонят" после первого соревновательного дня недосчитается оценок за выступление Зининой. На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Анастасия Зинина заняла шестое место, набрав по итогам короткой и произвольной программы 217,39 балла.

После соревнований спортивных пар в короткой программе лидирует команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алина Загитова,Первый канал,
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