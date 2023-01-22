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2 часа назад

Российский фигурист Акулов прекратил выступления за сборную Финляндии

ТАСС

Российский фигурист Михаил Акулов, выступавший в паре с Миланией Вяянянен, расстался с партнершей и завершил выступления за сборную Финляндии. Об этом 30-летний спортсмен сообщил ТАСС в воскресенье.

Российский фигурист прекратил выступления за сборную Финляндии
Фото: ТАССТАСС

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине пара Вяянянен/Акулов заняла 20-е место в короткой программе, что не дало фигуристам возможность выступить с произвольной программой.

"Я больше не выступаю с Миланией, - сказал Акулов. - Мы приняли такое решение в конце февраля после турнира в Амстердаме, где я выходил на лед с поломанным пальцем на правой руке. Те соревнования были для нас отборочными на чемпионат мира, но с поврежденным пальцем было очень сложно рассчитывать на хороший результат. И Федерация фигурного катания Финляндии выступила за прекращение нашего сотрудничества".

"Финская федерация оказывала небольшую финансовую поддержку, и нам приходилось в основном за все платить самим. Но какой-то политической подоплеки в нашем расставании точно искать не нужно, просто так получилось. Я думал найти себе партнершу, но поиски завершились ничем. Желание выступать есть, но пока я не вижу каких-то перспектив для катания", - заключил спортсмен.

В сезоне-2017/18 Акулов вместе с Юлией Щетининой выступал за сборную Швейцарии. На чемпионате мира 2018 года в Милане они показали 23-й результат, на европейском первенстве в Москве заняли 13-е место.

Фигурное катание,Юлия Щетинина,Михаил Акулов,
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