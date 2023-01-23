Врач - о болезни фигуриста Костомарова: могут появиться дырки в легких

Врач Александр Резепов рассказал, какие осложнения могут произойти у фигуриста Романа Костомарова на фоне пневмонии и сепсиса в легких. Слова Резепова приводит Sport24.
«Сепсис охватывает весь организм, поэтому легкие — это только начало развития сепсиса.
Пневмония — очень серьезное заболевание, от которого люди довольно часто умирают. Может произойти остановка дыхания.
Нередко пневмония сопровождается осложнениями в виде бронхиальной астмы или бронхоэктазов — это дырки в легких.
Осложнения могут пойти в любую сторону, поэтому сейчас говорить об этом нет смысла, но осложнения — очень высокая вероятность в положении Костомарова», — сказал врач.
При этом Резепов отметил, что организм спортсмена является более стойким, чем у обычного человека. Таким образом, повышается вероятность, что фигурист справится с болезнью.
Костомаров является олимпийским чемпионом Турина-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой.