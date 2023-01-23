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29 минут назад

Врач - о болезни фигуриста Костомарова: могут появиться дырки в легких

Газета.Ruиещё 3

Врач Александр Резепов рассказал, какие осложнения могут произойти у фигуриста Романа Костомарова на фоне пневмонии и сепсиса в легких. Слова Резепова приводит Sport24.

Врач - о болезни фигуриста Костомарова: могут появиться дырки в легких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сепсис охватывает весь организм, поэтому легкие — это только начало развития сепсиса.

Пневмония — очень серьезное заболевание, от которого люди довольно часто умирают. Может произойти остановка дыхания.

Нередко пневмония сопровождается осложнениями в виде бронхиальной астмы или бронхоэктазов — это дырки в легких.

Осложнения могут пойти в любую сторону, поэтому сейчас говорить об этом нет смысла, но осложнения — очень высокая вероятность в положении Костомарова», — сказал врач.

При этом Резепов отметил, что организм спортсмена является более стойким, чем у обычного человека. Таким образом, повышается вероятность, что фигурист справится с болезнью.

Костомаров является олимпийским чемпионом Турина-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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