Врач - о болезни фигуриста Костомарова: могут появиться дырки в легких

«Сепсис охватывает весь организм, поэтому легкие — это только начало развития сепсиса.



Пневмония — очень серьезное заболевание, от которого люди довольно часто умирают. Может произойти остановка дыхания.



Нередко пневмония сопровождается осложнениями в виде бронхиальной астмы или бронхоэктазов — это дырки в легких.



Осложнения могут пойти в любую сторону, поэтому сейчас говорить об этом нет смысла, но осложнения — очень высокая вероятность в положении Костомарова», — сказал врач.