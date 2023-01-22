Отец Костомарова рассказал о разговоре с врачами

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал журналистам о утреннем разговоре с докторами «Коммунарки». По его словам, в состоянии сына пока нет принципиальных изменений. Об этом пишет портал blitz.plus.

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Ранее он рассказывал, что теперь по утрам первым делом узнает о том, какова ситуация у сына, надеясь на положительные новости.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Источники сообщали, что спортсмен в тяжелом состоянии. Он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке