Отец Костомарова рассказал о разговоре с врачами

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал журналистам о утреннем разговоре с докторами «Коммунарки». По его словам, в состоянии сына пока нет принципиальных изменений. Об этом пишет портал blitz.plus.
Ранее он рассказывал, что теперь по утрам первым делом узнает о том, какова ситуация у сына, надеясь на положительные новости.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Источники сообщали, что спортсмен в тяжелом состоянии. Он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке
Роману Костомарову 45 лет. Он является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.