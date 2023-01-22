Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
37 минут назад

Валиева заявила, что планирует выступить в финале Гран-при России

ТАСС

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева намерена выступить в финале Гран-при России по фигурному катанию. Об этом Валиева рассказала в воскресенье журналистам.

Валиева заявила, что планирует выступить в финале Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье в Москве завершился Кубок Первого канала, Валиева была капитаном команды "Нас не догонят". В ходе турнира стало известно, что Валиева недавно перенесла болезнь.

"Да, в планах есть финал Гран-при, конечно же, - сказала Валиева. - Думаете все? Просто нужно радоваться жизни. Я сегодня поняла, какое желание у меня было выйти [на лед] и что-нибудь откатать".

Финал Гран-при России состоится 3-5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители