Валиева заявила, что планирует выступить в финале Гран-при России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева намерена выступить в финале Гран-при России по фигурному катанию. Об этом Валиева рассказала в воскресенье журналистам.
В воскресенье в Москве завершился Кубок Первого канала, Валиева была капитаном команды "Нас не догонят". В ходе турнира стало известно, что Валиева недавно перенесла болезнь.
"Да, в планах есть финал Гран-при, конечно же, - сказала Валиева. - Думаете все? Просто нужно радоваться жизни. Я сегодня поняла, какое желание у меня было выйти [на лед] и что-нибудь откатать".
Финал Гран-при России состоится 3-5 марта в Санкт-Петербурге.