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1 час назад

Подруга Костомарова уверена, что спортсмена поразил вирус

Слово и Дело

Актриса Мария Аниканова уверена, что фигурист Роман Костомаров не мог заболеть, катаясь на льду. Она убеждена, что спортсмена сразил вирус.

Подруга Костомарова высказала свою версию болезни спортсмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка в эфире программы «Звезды сошлись» высказалась о ситуации с впавшим в кому Костомаровым. По ее мнению, супруге олимпийского чемпиона Оксане Домниной не все говорят в клинике.

«Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус. Я так понимаю, что и Оксане всего не говорят», — заявила кинодива.

О госпитализации спортсмена стало известно в начале января. Фигуриста перевели в Коммунарку, а затем ввели в состояние искусственной комы. По некоторым данным, у Костомарова развились сепсис и пневмония.

Роман Костомаров: краткая биография великого фигуриста

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