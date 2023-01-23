Подруга Костомарова высказала свою версию болезни спортсмена

Актриса Мария Аниканова уверена, что фигурист Роман Костомаров не мог заболеть, катаясь на льду. Она убеждена, что спортсмена сразил вирус.
Артистка в эфире программы «Звезды сошлись» высказалась о ситуации с впавшим в кому Костомаровым. По ее мнению, супруге олимпийского чемпиона Оксане Домниной не все говорят в клинике.
«Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус. Я так понимаю, что и Оксане всего не говорят», — заявила кинодива.
О госпитализации спортсмена стало известно в начале января. Фигуриста перевели в Коммунарку, а затем ввели в состояние искусственной комы. По некоторым данным, у Костомарова развились сепсис и пневмония.