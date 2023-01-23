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39 минут назад

Российская фигуристка объяснила решение уехать тренироваться в Европу

Lenta.ru

Российская фигуристка Алина Орлова уехала тренироваться во Францию. О причинах ее отъезда пишет ТАСС.

Российская фигуристка объяснила решение уехать тренироваться в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я понимала, что смысла оставаться в России нет, найти подходящего партнера в 18 лет с моим ростом (1,67 метра) будет очень сложно, к тому же в России другие стандарты», — отметила она.

Орлова объяснила, что в Европе все по-другому, и атлеты сначала получают хорошее базовое образование, а затем делают уклон на спорт.

Орлова рассказала, что начала искать варианты для тренировок в Европе и написала Бруно Массо, олимпийскому чемпиону-2018 в паре с Аленой Савченко, который пригласил ее на занятия. «Через две недели после моего приезда мы приняли решение, что я остаюсь тренироваться под его руководством», — поделилась она.

До 17 лет Орлова выступала в одиночном катании. Затем она перешла в парное катание и тренировалась у Юрия Ларионова.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Фигурное катание,Бруно Массо,Алена Савченко,Юрий Ларионов,Алина Орлова,
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