Российская фигуристка объяснила решение уехать тренироваться в Европу

Российская фигуристка Алина Орлова уехала тренироваться во Францию. О причинах ее отъезда пишет ТАСС.

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«Я понимала, что смысла оставаться в России нет, найти подходящего партнера в 18 лет с моим ростом (1,67 метра) будет очень сложно, к тому же в России другие стандарты», — отметила она.

Орлова объяснила, что в Европе все по-другому, и атлеты сначала получают хорошее базовое образование, а затем делают уклон на спорт.

Орлова рассказала, что начала искать варианты для тренировок в Европе и написала Бруно Массо, олимпийскому чемпиону-2018 в паре с Аленой Савченко, который пригласил ее на занятия. «Через две недели после моего приезда мы приняли решение, что я остаюсь тренироваться под его руководством», — поделилась она.

До 17 лет Орлова выступала в одиночном катании. Затем она перешла в парное катание и тренировалась у Юрия Ларионова.