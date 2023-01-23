Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильным

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается стабильным. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО.
"Состояние Романа стабильное, пока без особых изменений", - сказал источник ТАСС.
Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.