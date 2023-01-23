Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильным

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается стабильным. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

Фото: ТАСС ТАСС

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО.

"Состояние Романа стабильное, пока без особых изменений", - сказал источник ТАСС.