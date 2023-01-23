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1 час назад

Плющенко: Костомаров за несколько дней до госпитализации катался 2 шоу с температурой 38,5

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, что Роман Костомаров до госпитализации уже участвовал в шоу с температурой. Слова Плющенко передала телеведущая Лера Кудрявцева.

«Я три дня назад разваривала с Женей Плющенко. Уж не знаю, какая информация, достоверная или нет, но он сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5», — сказал Плющенко.

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10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Накануне стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.

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