Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, что Роман Костомаров до госпитализации уже участвовал в шоу с температурой. Слова Плющенко передала телеведущая Лера Кудрявцева .

«Я три дня назад разваривала с Женей Плющенко. Уж не знаю, какая информация, достоверная или нет, но он сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5», — сказал Плющенко.

10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Накануне стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.