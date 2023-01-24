РУСАДА получит полный текст решения по делу Валиевой в ближайшие дни

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета, который оправдал российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил, в ближайшие дни. Об этом во вторник журналистам сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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"В ближайшие дни, на этой неделе мы ждем полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета, - сказала Логинова. - Дальше будем принимать решение. Мы должны ознакомиться с выводами и аргументами".

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Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности. В отношении спортсменки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором фигуристка в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый Дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в Дисциплинарном антидопинговом комитете. 14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.