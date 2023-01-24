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18 минут назад

РУСАДА получит полный текст решения по делу Валиевой в ближайшие дни

ТАССиещё 3

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета, который оправдал российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил, в ближайшие дни. Об этом во вторник журналистам сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

РУСАДА получит полный текст решения по делу Валиевой в ближайшие дни
Фото: ТАССТАСС

"В ближайшие дни, на этой неделе мы ждем полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета, - сказала Логинова. - Дальше будем принимать решение. Мы должны ознакомиться с выводами и аргументами".

Видео дня

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности. В отношении спортсменки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором фигуристка в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый Дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в Дисциплинарном антидопинговом комитете. 14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Фигуристка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Фигурное катание,Россия без Олимпиады,Камила Валиева,Вероника Логинова,Всемирное антидопинговое агентство,
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