Немецкая фигуристка Шотт резко высказалась о российских спортсменках

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассчитывает побороться за медали на чемпионате Европы в финском Эспоо.

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Соревнования пройдут с 23 по 29 января без участия российских спортсменок.

«Поскольку на чемпионате Европы не будет российских девушек, три места [на подиуме] стали вакантными. Думаю, может случитьс

Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков», – заявила немецкая фигуристка.