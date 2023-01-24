Немецкая фигуристка Шотт резко высказалась о российских спортсменках

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассчитывает побороться за медали на чемпионате Европы в финском Эспоо.
Соревнования пройдут с 23 по 29 января без участия российских спортсменок.
«Поскольку на чемпионате Европы не будет российских девушек, три места [на подиуме] стали вакантными. Думаю, может случитьс
Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков», – заявила немецкая фигуристка.
Шотт – семикратная чемпионка Германии. В прошлом сезоне она заняла на европейском первенстве 13-е место.