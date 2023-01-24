— Ну пока никаких новостей, Оксана (Домнина, жена фигуриста — прим. «ВМ») к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе, — цитирует мать спортсмена «Пятый канал».