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1 час назад

«В себя не начал приходить»: мать Костомарова опровергла сообщения об улучшении его состояния

Вечерняя Москваиещё 1

Российский фигурист Роман Костомаров до сих пор находится в коме, сообщения об улучшении его самочувствия не соответствуют действительности. Об этом сообщила мать спортсмена Валентина Костомарова во вторник, 24 января.

— Ну пока никаких новостей, Оксана (Домнина, жена фигуриста — прим. «ВМ») к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе, — цитирует мать спортсмена «Пятый канал».

До этого ряд СМИ сообщил, что Роман Костомаров, который был госпитализирован с пневмонией и находился в коме, начал приходить в себя. Как утверждалось, его самочувствие улучшилось, но температура сохранялась.

Фигурист был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Информацию об этом в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова заявила об отключении Костомарова от ЭКМО

Позже мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила «ВМ», что в здоровье спортсмена отсутствует отрицательная динамика. Она призналась, что постоянно созванивается с Ильей Авербухом, чтобы узнать о самочувствии Костомарова.

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