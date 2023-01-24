Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, госпитализированный из-за пневмонии, начал приходить в сознание. Об этом пишет ТАСС.
«Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», - сказал осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что у Костомарова сохраняются серьезные проблемы со здоровьем, у него сепсис в легких. Однако источник, знакомый с ситуацией отмечал, что в состоянии фигуриста наметились положительные изменения, однако «к этому нужно относиться крайне осторожно».
Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. Фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, его подключили к аппарату ЭКМО.