Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, госпитализированный из-за пневмонии, начал приходить в сознание. Об этом пишет ТАСС.

«Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», - сказал осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что у Костомарова сохраняются серьезные проблемы со здоровьем, у него сепсис в легких. Однако источник, знакомый с ситуацией отмечал, что в состоянии фигуриста наметились положительные изменения, однако «к этому нужно относиться крайне осторожно».