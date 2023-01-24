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1 час назад

Тарасова подтвердила отключение Костомарова от ЭКМО

Елена Прошина

Врачи отключили олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Это подтвердила РИА Новости тренер Татьяна Тарасова.

«Его отключили (от ЭКМО), пока в палату не пускают, но жена (фигуристка Оксана Домнина, - прим.) ходила к нему», - сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что фигурист постепенно начал приходить в сознание, однако у него все еще держится температура. До этого сообщалось, что у Костомарова сохраняются серьезные проблемы со здоровьем, у него сепсис в легких. Однако в его состоянии наметились положительные изменения.

Находящийся в реанимации Костомаров начал приходить в себя

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января, позже его перевели Коммунарку, где подключили к ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Ранее уже появлялись сообщения, что фигуриста планируют отключить от аппарата ЭКМО.

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