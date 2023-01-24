«Его отключили (от ЭКМО), пока в палату не пускают, но жена (фигуристка Оксана Домнина , - прим.) ходила к нему», - сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что фигурист постепенно начал приходить в сознание, однако у него все еще держится температура. До этого сообщалось, что у Костомарова сохраняются серьезные проблемы со здоровьем, у него сепсис в легких. Однако в его состоянии наметились положительные изменения.