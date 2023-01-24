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1 час назад

СМИ: фигурист Костомаров пришел в сознание и поговорил с родными

Мария Иванова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пришел в сознание и поговорил с родными. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

10 января СМИ написали, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

Позже отец Костомарова подтвердил, что его сын был госпитализирован. Он отмечал, что фигуриста решили перевести в больницу в Коммунарке.

Источник ТАСС сообщил 24 января, что Костомарова отключили от ЭКМО.

«Пока никого не пускают в палату, кроме самых близких родственников. И то, как правило, отказывают. Идет восстановление организма, сохраняется высокая температура», - заявил собеседник агентства.

По его словам, у Костомарова положительная динамика, но на полное восстановление может уйти много времени.

Мать Костомарова высказалась о его состоянии

По данным «112», у спортсмена уменьшилось поражение легких и спал отек легкого. Он находится в сознании.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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