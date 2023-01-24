В РУСАДА рассказали о дальнейшей судьбе дела Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о том, как будет дальше рассматриваться дело фигуристки Камилы Валиевой . Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ждем полный текст решения от дисциплинарного комитета (ДАК) и будем принимать дальнейшее меры. Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решение дисциплинарного комитета, также ждут полный текст решения. В ближайшие дни он будет», — сказала Логинова.

По ее словам, в практике было несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало решение собственного дисциплинарного антидопингового комитета.

Ранее РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. При этом был аннулировал ее результат на чемпионате России – 2022, где она завоевала золотую медаль. В свою очередь, WADA сообщило, что может воспользоваться своим правом оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).