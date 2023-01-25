Костомаров пришел в себя, но все ещё нуждается в ИВЛ — источник

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в сознании, однако все еще нуждается в искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника телеканала, сейчас врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшей тактикой лечения спортсмена.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, «глобальных изменений» в состоянии фигуриста пока нет.

«Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании. Пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл», — сказал он.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией, откуда позднее перевели в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, а его кровь насыщали кислородом с помощью аппарата ЭКМО.