Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Костомаров пришел в себя, но все еще нуждается в ИВЛ

Никита Бородкин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в сознании, однако все еще нуждается в искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Костомаров пришел в себя, но все ещё нуждается в ИВЛ — источник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника телеканала, сейчас врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшей тактикой лечения спортсмена.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, «глобальных изменений» в состоянии фигуриста пока нет.

«Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании. Пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл», — сказал он.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией, откуда позднее перевели в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, а его кровь насыщали кислородом с помощью аппарата ЭКМО.

Во вторник, 24 января, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, он пришел в сознание. Информацию подтвердила тренер Татьяна Тарасова — по ее словам, его уже посетила супруга спортсмена, фигуристка Оксана Домнина.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители