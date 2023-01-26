Самоделкина обратилась к Валиевой и команде после поражения в КПК

Спасибо большое нашей команде, ваша поддержка — это нечто! Каждый из нас выложился на максимум, и это было видно. Наши дорогие болельщики — вы просто космос. Ваша энергетика передавалась каждому из нас. Особенное спасибо команде Самоделкиной, вы the best. Просто огромное, огромное, огромное вам спасибо!!! Вы-лучшие!!! НАС НЕ ДОГОНЯТ», — написала спортсменка в социальных сетях.