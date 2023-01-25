Тарасова: Линичук как тренер будет полезна российскому фигурному катанию

"Уверена, что она будет работать в России, - сказала Тарасова. - В США ее работа закончилась, учеников там не осталось. Поживем - увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию - она многократная чемпионка, вырастила много учеников. Я на это надеюсь".