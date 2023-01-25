Тарасова: Линичук как тренер будет полезна российскому фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук будет полезна российскому фигурному катанию как тренер. Об этом ТАСС в среду рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее Линичук сообщила ТАСС, что после возвращения в Россию намерена работать в фигурном катании и на данный момент открыта для предложений. Линичук вернулась в Россию из США в начале января.
"Уверена, что она будет работать в России, - сказала Тарасова. - В США ее работа закончилась, учеников там не осталось. Поживем - увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию - она многократная чемпионка, вырастила много учеников. Я на это надеюсь".
Среди учеников 66-летней Линичук и ее бывшего супруга и тренера Геннадия Карпоносова были дуэты Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Федоров.