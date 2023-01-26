Состояние Костомарова стабилизировалось

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, сердце фигуриста функционирует в пределах нормы. Об этом ТАСС в четверг рассказал источник.

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"Состояние Романа стабильно. Температура средняя", - сказал собеседник агентства.

На вопрос о состоянии сердца собеседник агентства ответил: "Сердце в норме".

Ранее Пятый канал сообщил, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.