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45 минут назад

Сердце госпитализированного фигуриста Костомарова функционирует нормально

ТАССиещё 5

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, сердце фигуриста функционирует в пределах нормы. Об этом ТАСС в четверг рассказал источник.

Состояние Костомарова стабилизировалось
Фото: ТАССТАСС

"Состояние Романа стабильно. Температура средняя", - сказал собеседник агентства.

На вопрос о состоянии сердца собеседник агентства ответил: "Сердце в норме".

Ранее Пятый канал сообщил, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

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Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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