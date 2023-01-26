Состояние Костомарова стабилизировалось

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, сердце фигуриста функционирует в пределах нормы. Об этом ТАСС в четверг рассказал источник.
"Состояние Романа стабильно. Температура средняя", - сказал собеседник агентства.
На вопрос о состоянии сердца собеседник агентства ответил: "Сердце в норме".
Ранее Пятый канал сообщил, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.
10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.
Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.