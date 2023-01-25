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32 минуты назад

Костомарову может понадобиться операция на сердце

Елена Прошина

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову может понадобиться операция на сердце. Об этом сообщает «Пятый канал».

Вышедшему из комы Костомарову может потребоваться операция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, кардиологи выявили у спортсмена нарушения в сердечной деятельности. Теперь же медики решают вопрос о необходимости проведения операции Костомарову. Также рассматривается вариант медикаментозного лечения.

Костомаров попал в больницу 10 января с сильным кашлем и болями в груди. У него диагностировали пневмонию, грипп и сепсис, в итоге его даже ввели в искусственную кому. 24 января он пришел в сознание, но его состояние по-прежнему тяжелое.

СМИ: Костомаров пришел в себя, но все еще нуждается в ИВЛ

Спортсмен пока не может дышать самостоятельно, поэтому врачи периодически подключают его к ИВЛ.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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