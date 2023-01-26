Фигуристка Даша Грм рассказала о разнице в подходе к тренировкам в Словении и РФ

Словенская фигуристка Даша Грм рассказала о разнице в подходе в тренировочном процессе в своей стране и в России.
«Даже юные фигуристки в России начинают кататься, потому что они хотят преуспеть, выиграть. Я начала просто потому, что меня привели родители, чтобы мне было весело. Я не могла представить, что надо мной будет так довлеть результат, как в России. Если бы я каталась в России, то давно бы закончила, еще в 10 лет. Очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках», — передает слова Грм «Спорт-Экспресс».
Грм является семикратной чемпионкой Словении. Последний раз она выступала в сезоне 2019/20.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Российские фигуристы досрочно завершили прошлый международный сезон. Отечественные фигуристы пропустили все турниры ISU 2022 года.
В сезоне 2022/23 в России прошли внутренние этапы Гран-при и чемпионат страны.