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2 часа назад

Словенская фигуристка Грм: если бы я каталась в России, то закончила бы в 10 лет

Газета.Ru

Словенская фигуристка Даша Грм рассказала о разнице в подходе в тренировочном процессе в своей стране и в России.

Фигуристка Даша Грм рассказала о разнице в подходе к тренировкам в Словении и РФ
Фото: газета.ругазета.ру

«Даже юные фигуристки в России начинают кататься, потому что они хотят преуспеть, выиграть. Я начала просто потому, что меня привели родители, чтобы мне было весело. Я не могла представить, что надо мной будет так довлеть результат, как в России. Если бы я каталась в России, то давно бы закончила, еще в 10 лет. Очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках», — передает слова Грм «Спорт-Экспресс».

Грм является семикратной чемпионкой Словении. Последний раз она выступала в сезоне 2019/20.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили прошлый международный сезон. Отечественные фигуристы пропустили все турниры ISU 2022 года.

В сезоне 2022/23 в России прошли внутренние этапы Гран-при и чемпионат страны.

Фигурное катание,Даша Грм,
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