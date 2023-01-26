Фигуристка Даша Грм рассказала о разнице в подходе к тренировкам в Словении и РФ

«Даже юные фигуристки в России начинают кататься, потому что они хотят преуспеть, выиграть. Я начала просто потому, что меня привели родители, чтобы мне было весело. Я не могла представить, что надо мной будет так довлеть результат, как в России. Если бы я каталась в России, то давно бы закончила, еще в 10 лет. Очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках», — передает слова Грм «Спорт-Экспресс».